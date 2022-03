A Reggio Calabria vince la solidarietà: le PGS donano strumentazioni mediche per i bambini del Gom

26 Marzo 2022 10:30

La donazione è stata possibile grazie all’evento “Giochiamo per un Sorriso”

Momento di solidarietà si è tenuto ieri nella città di Reggio Calabria. Le PGS (Comitato Provinciale delle Polisportive Giovanili Salesiane) hanno consegnato delle strumentazioni mediche al reparto di emantocologia pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria grazie all’evento “Giochiamo per un Sorriso”. Si tratta di un evento sportivo e benefico a cadenza annuale la cui settima edizione si è svolta il 12 giugno dello scorso anno presso la struttura “Mirabella” di Vito. La consegna delle dotazioni mediche – un mobiletto porta vetrini, una stampante per etichette e delle cuffie ipotermiche per la chemioterapia del valore complessivo di mille euro – è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 25 marzo 2022 nei locali del presidio “Morelli” dell’ospedale reggino, alla presenza di una rappresentanza delle PGS Reggio Calabria, guidata dal presidente Filomena Iatì, e dei sanitari del reparto di ematoncologia pediatrica diretto dalla dott.ssa Rosalba Mandaglio.

“Questo è il risultato di ciò che ogni anno – spiega Filomena Iatì – con amore, impegno e dedizione, riusciamo a portare a casa grazie all’evento “Giochiamo per un Sorriso”. Non è molto, ne siamo consapevoli e, per questo motivo, ci impegneremo a fare sempre di più. Però è sufficiente perché ogni componente del Comitato Provinciale PGS di Reggio Calabria possa sentirsi, nel proprio piccolo, utile e soprattutto vicino a chi soffre e combatte tutti i giorni per restare aggrappato all’inestimabile dono della vita. Ed è anche il nostro modo per dire grazie a chi, ogni giorno, si prodiga con immenso amore per salvare vite umane: medici, infermieri, operatori socio-sanitari. Non troveremo mai le giuste parole per esprimere loro la nostra gratitudine”.

L’impegno concreto di “Giochiamo per un Sorriso” non finisce qui, si apprende dalla nota stampa. Le PGS Reggio Calabria sono già a lavoro per l’edizione 2022 dell’evento benefico che attraverso lo sport, nel prossimo mese di maggio, proverà ancora una volta, grazie al generoso contributo dei partecipanti, a regalare sorrisi e speranza ai giovanissimi pazienti dell’Ospedale Metropolitano. Per ulteriori informazioni sulle attività delle Polisportive Giovanili Salesiane è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it e consultare la pagina facebook “PGS Reggio Calabria”.