A Reggio Calabria Poste Italiane sostiene le politiche di parità di genere per i propri dipendenti

18 Marzo 2022 18:35

Poste Italiane festeggia la festa del papà promuovendo anche in provincia di Reggio Calabria una serie di iniziative a sostegno della genitorialità dei propri dipendenti. Grazie al percorso interno “Lifeed”, dedicato non solo alle neo-mamme ma anche ai neo-papà, Poste Italiane si pone l’obiettivo di valorizzare le competenze maturate dai dipendenti durante l’esperienza genitoriale: la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione. Le capacità e le qualità acquisite come neo-genitori vengono potenziate grazie ad un intenso programma di momenti di dialogo e confronto. Poste Italiane inoltre offre ai propri dipendenti percorsi su tematiche a sostegno della genitorialità differenziati per fascia d’età e finalizzati a garantire il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori durante le diverse fasi dell’età evolutiva da 0 a 18 anni. Anche grazie all’attenzione che Poste Italiane dedica all’equilibrio del tempo vita/lavoro dei propri dipendenti della provincia di Reggio Calabria, l’Azienda ha conseguito per il terzo anno consecutivo la certificazione “Top Employer Italia” che conferma la leadership nelle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane. L’Azienda, guidata dall’AD Matteo Del Fante, è da sempre attenta alla diversità e all’inclusione favorendo la valorizzazione delle proprie persone in ogni ruolo.