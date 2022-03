Reggio Calabria dal cuore d’oro: nasce comitato di parrocchie e associazioni per aiutare bambini e mamme dell’Ucraina

31 Marzo 2022 15:36

Sono già stati accolti in riva allo Stretto 20 donne e 10 bambini scappati alla guerra in Ucraina

A Reggio Calabria nasce un comitato per aiutare i bambini e le mamme dell’Ucraina, una iniziativa del centro Comunitario Agape alla quale hanno aderito le parrocchie del Crocefisso, Sant’Agostino, l’associazione Ulysses, Banco Alimentare, la cooperativa Demetra, Medici del Mondo, patronato Cgil, Cisl e la compagnia teatrale Scena nuda. “L’intento – riporta una nota – è quello di accogliere l’appello di Papa Francesco e dare una risposta alla drammatica situazione che vivono tanti bambini che con le loro mamme stanno scappando dalla guerra e che in tanti sono già arrivati anche a Reggio Calabria”.

Grazie agli aderenti al Comitato, sono state già accolte presso famiglie o in alloggi messi a disposizione di privati, otto nuclei familiari per un totale di 20 donne e 10 bambini scappati alla guerra. In sinergia con la Caritas Diocesana s’intende estendere l’accoglienza ad altrettanti madri con bambini. Il metodo scelto è quello dell’accoglienza diffusa che farà leva su progetti familiari personalizzati.