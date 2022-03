29 Marzo 2022 23:48

A Reggio Calabria la 1ª edizione del Progetto “Donne coraggiose – Ti racconto la mia storia”. Il progetto nasce da un’idea dell’Associazione dei Polacchi in Calabria, con un particolare contributo della Segretaria Magdalena Ratajewska, che ne è l’autrice. Per la prima volta nella Storia, in Calabria saranno presenti all’evento ben 4 Rappresentanti del Senato della Repubblica di Polonia. L’evento si terrà 1 e 2 Aprile all’Hotel Palace Masoanri’s a Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto, 95. Conferenza di presentazione giovedì 31 Marzo 2022 ore 11.30 all’interno della stessa Sala Meeting dell’Hotel.