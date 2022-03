Il pattinaggio nazionale arriva Reggio Calabria: Lungomare Falcomatà teatro del trofeo “Tiezzi” | DETTAGLI

23 Marzo 2022 17:51

Reggio Calabria, Sport e valorizzazione del territorio: Città metropolitana e Fisr fanno fronte comune. Dal 14 al 17 luglio sul Lungomare “Falcomatà” previste circa mille presenze per il trofeo nazionale di Pattinaggio “Tiezzi”. L’annuncio durante la cerimonia di consegna degli attestati del Corso federale per allenatori ospitata a Palazzo “Alvaro” alla presenza del Sindaco f.f. Versace

“Siamo al fianco del movimento sportivo che fa capo alla Federazione italiana sport rotellistici, a tutte le società, ai tecnici, agli atleti e ai tanti appassionati che animano questa nobile disciplina che, nel nostro territorio in particolare, rappresenta da sempre un’eccellenza e un motivo di vanto a livello nazionale”. È quanto affermato dal Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace nel corso della cerimonia di consegna degli attestati del Corso Coni propedeutico per allenatori di primo livello Federazione italiana sport rotellistici, ospitato nella Biblioteca “Gilda Trisolini” di Palazzo “Corrado Alvaro” alla presenza, fra gli altri, del presidente nazionale (in video collegamento) Sabatino Aracu e della delegata regionale Fisr, Marisa Lanucara.

Nel corso dell’iniziativa, inoltre, è stato anche annunciato che Reggio Calabria dal 14 al 17 luglio di quest’anno, ospiterà il prestigioso Trofeo di pattinaggio “Bruno Tiezzi” categoria free style riservato ai giovanissimi. Un evento che si svolgerà nella suggestiva e unica cornice del Lungomare “Italo Falcomatà” e destinato a fare della città dello Stretto il cuore pulsante nazionale dell’intero movimento, con circa mille presenze stimate tra atleti, staff tecnici, rappresentanze federali e societarie, provenienti da 15 regioni italiane e un gran gala che vedrà la partecipazione dei grandi campioni mondiali del pattinaggio.

“Un appuntamento di altissimo profilo – ha rimarcato il Sindaco f.f. Versace – che renderà lustro e prestigio alla nostra città e che deve essere annoverato nel quadro delle iniziative e degli eventi in programma per la celebrazione del Cinquantesimo del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Una ricorrenza che, com’è noto, ha il preciso obiettivo di riconnettere il nostro territorio con il sistema Paese, in un’ottica di rilancio della capacità attrattiva e turistica che Reggio Calabria possiede. E in questa direzione il contributo che il mondo dello sport, attraverso realtà così attive e propositive come il movimento del pattinaggio locale, può rivelarsi di straordinaria importanza. Come Città metropolitana – ha poi concluso l’inquilino di Palazzo Alvaro – ribadiamo la nostra piena disponibilità, ai vertici provinciali, regionali e nazionali della Fisr, per collaborare insieme su iniziative e progetti in grado di abbinare la promozione di questa bellissima ed entusiasmante disciplina sportiva, alla valorizzazione delle bellezze e del patrimonio culturale che la nostra terra custodisce”.