A Messina si celebra la XXVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

19 Marzo 2022 09:52

Anche la rete di Libera a Messina promuove, replicando la formula dello scorso anno, la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, che si svolgerà in Piazza Unione Europea dalle ore 10:00.

C’è un’Italia che si ribella all’indifferenza, all’illegalità, alle mafie e alla corruzione che devasta i beni comuni e ruba la speranza. Un’Italia consapevole che la convivenza civile e pacifica si fonda sulla giustizia sociale, sulla dignità e la libertà di ogni persona. Un’Italia che il 21marzo si mobilita per ricordare con momenti di lettura, di riflessioni e di incontri gli oltre 1000 nomi delle vittime innocenti delle mafie in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

La “Giornata”, promossa da Libera, da Avviso Pubblico e anche dalla RAI, dal 2017 è legge nazionale e quest’anno è alla sua ventisettesima edizione. Il 21 marzo è un momento di riflessione ma anche di relazioni vive e di testimonianze attorno ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, persone che hanno subito una grande lacerazione che noi tutti possiamo contribuire a ricucire, costruendo insieme una memoria comune a partire dalle storie di quelle persone. È una giornata di arrivo e ripartenza per il nostro agire, al fine di porre al centro del ragionamento collettivo la vittima come persona e il diritto fondamentale e primario alla verità, che appartiene alla persona vittima, ai familiari della stessa, ma anche a noi tutti. Ma è altresì il momento in cui dare spazio alla denuncia della presenza delle organizzazioni criminali mafiose e delle connivenze con politica, economia e massoneria deviate.

La XXVII edizione della manifestazione, denomitata “Terramia. Coltura – Cultura”, si svolgerà il prossimo 21 marzo a Napoli, dove avrà luogo la manifestazione nazionale, mentre quella regionale si terrà a Vittoria (RG).

Sono inoltre previsti numerosi Luoghi di memoria, principalmente negli Istituti scolastici cittadini e in provincia, nei quali, attraverso la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie e altre iniziative connesse, si rinnoverà l’impegno per una società giusta e libera.

I luoghi di memoria del 20 marzo

Messina: Lettura dei nomi promossa dal Clan del Sole Messina 3 dell’AGESCI

Lettura dei nomi promossa dal Clan del Sole Messina 3 dell’AGESCI Giardini Naxos: Piazza A. Cacciola – Lettura dei nomi promossa dall’Azione Cattolica “S. Maria Raccomandata”

I luoghi di memoria del 21 marzo

Messina Città

IC Santa Margherita

IC Tremestieri

IC Salvo D’Acquisto

IC Giuseppe Catalfamo

IC Albino Luciani

Ic Giovanni XXIII

IC Enzo Drago

IC La Pira – Gentiluomo

IC Mazzini – Gallo

IC Cannizzaro – Galatti

IC Paino – Gravitelli

IC Mazzini

IC Boer – Verona Trento

IC Villa Lina – Ritiro

IC Battisti – Foscolo

IC San Francesco di Paola

IC Evemero da Messina

Liceo E. Ainis

IIS Verona Trento – Plessi Via U. Bassi e V.Le Giostra

ITTL Caio Duilio

IIS La Farina – Basile

IIS Antonello

IIS F. Maurolico – Sede di Messina e Liceo Galileo Galilei di Spadafora

Messina Provincia