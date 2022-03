A Falerna il congresso regionale di Ancora Italia | FOTO

14 Marzo 2022 10:31

Nella magica cornice delle colline catanzaresi, tra mare e montagna, ha avuto luogo l’assemblea di Ancora Italia per gli iscritti della Calabria. Nell’occasione è stata presentata l’organizzazione del coordinamento regionale, con i dipartimenti così suddivisi: organizzativo, Colosimo; promozione cultura Anile; identità e storia Ciacco; formazione politica Pulvirenti; giuridico Condemi. Ogni responsabile ha illustrato le azioni previste per il 2022; è stata presentata la scuola di formazione politica ed il relativo programma che prenderà avvio il 26 marzo con il primo modo. Si sta investendo in cultura e formazione in quanto prima di poter dare avvio ad una rivoluzione politica si rende necessaria una rivoluzione culturale che si riappropri di storia, valori e cultura politica. Interventi anche da parte dei segretari delle sezioni presenti sul territorio calabrese. C’è stato l’intervento del segretario nazionale del sindacato FISI, Rolando Scotillo, che ha rimarcato le gravi criticità nel mondo del lavoro per la violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori e l’inerzia dei sindacati confederali. Il segretario regionale Mazzulla ha poi descritto quelli che sono i programmi del sindacato in Calabria. In un clima di cordialità e dialogo, è intervenuto il coordinatore regionale di Italexit, Massimo Cristiano, sottolineando l’importanza della collaborazione ed unione di quelle forze politiche realmente sovraniste per poter attuare quel cambiamento di rotta necessario per ridare dignitá e condizioni di vita civili alla popolazione calabrese.