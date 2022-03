Sfide e opportunità per la salute: l’8 marzo seminario del Prof. Walter Riccardi all’Università Magna Graecia di Catanzaro

5 Marzo 2022 12:27

“Il prossimo futuro dell’Italia e della Calabria: sfide e opportunità per la salute”: l’8 marzo seminario con il prof. Walter Ricciardi presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro

“Il prossimo futuro dell’Italia e della Calabria: sfide e opportunità per la salute“. Questo il tema, oggi quanto mai attuale alla luce dell’andamento pandemico nel nostro Paese e nella nostra Regione, che sarà al centro del seminario che si terrà martedì 8 marzo, alle ore 15.30, presso l’Auditorium del Campus dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. L’iniziativa scientifica vedrà la partecipazione del Professor Walter Ricciardi, Ordinario di Igiene Generale e Applicata presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli” dell’Università Cattolica e Consigliere scientifico del Ministro della Salute per l’emergenza da coronavirus.

Il seminario, organizzato dall’Ateneo di Catanzaro con il patrocinio della Regione Calabria, sarà un’occasione importante per la comunità universitaria catanzarese per mostrare quanto fatto, in questi due anni di pandemia, per la ricerca, l’assistenza dei pazienti, la formazione dei medici, e per tracciare la futura azione nel raccogliere le sfide che ora si aprono nell’ambito della salute. In ottemperanza alle disposizioni vigenti, considerato che nell’Auditorium potranno essere occupati solo metà dei posti disponibili, la partecipazione al seminario è garantita anche in modalità streaming, collegandosi direttamente sul sito istituzionale www.unicz.it.