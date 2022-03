8 Marzo, Buona Festa della Donna 2022: i VIDEO più belli per gli auguri su Facebook e WhatsApp [GALLERY]

7 Marzo 2022 16:34

8 Marzo, Buona Festa della Donna 2022: ecco una selezione di video per fare gli auguri su WhatsApp e Facebook

Domani si festeggia la Giornata internazionale dei diritti della donna 2022 che, come ogni anni, ricorre l’8 marzo in ricordo delle conquiste sociali, economiche e politiche. In Italia la prima Giornata Internazionale della Donna è stata festeggiata il 12 marzo 1922, ma si deve aspettare il 1946 per la comparsa del suo simbolo: la mimosa. Quest’anno la ricorrenza è caratterizza dalle norme anti-Covid.

Ecco una selezione di video da inviare su WhatsApp e Facebook l’8 Marzo in occasione delle Festa della Donna 2022.