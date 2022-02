25 Febbraio 2022 18:28

Ucraina, Zelensky in un video messaggio appena pubblicato fa sapere che lui e il governo sono lì per difendere la nazione

“Siamo qui. Siamo a Kiev. Difendiamo l’Ucraina“. E’ quanto afferma in un video il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in cui appare circondato da esponenti del governo, a iniziare dal primo ministro Denys Šmihal, tutti in mimetica. Il video è stato girato all’aperto, in una delle strade della capitale. Al momento l’esercito russo sta attaccando l’Ucraina da varie parti del paese trovando la forte resistenza da parte dell’esercito ucraino.