27 Febbraio 2022 20:31

Von der Leyen: “vogliamo l’Ucraina nell’Unione europea, li accogliamo a braccia aperte”

Mentre prosegue l’invasione della Russia, il presidente della Commissione dell’Unione Europea, Ursula Von der Leyen, parlando ai microfoni di Euronews, ha detto: “l’Ucraina è una di noi e la vogliamo nell’Unione. Ho appena parlato con il presidente ucraino Zelensky, che guida la forte resistenza all’invasione russa. Gli ho spiegato le misure forti e immediate che stiamo prendendo per affermare la difesa ucraina, la sua economia ei rifugiati, come le nuove sanzioni contro la Russia e la Bielorussia“, sottolinea su Twitter von der Leyen. “Accogliamo a braccia aperte gli ucraini che devono fuggire dalle bombe di Putin e sono orgogliosa del caloroso benvenuto che gli europei hanno dato loro“, ha evidenziato Von der Leyen.