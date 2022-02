Volley, netto successo della Tonno Callipo: superata Verona per 3-0

13 Febbraio 2022 21:51

Successo netto della Tonno Callipo che con un’ottima prestazione collettiva supera Verona

È una Tonno Callipo superlativa quella che supera nettamente Verona con un eloquente 3-0 (26-24, 25-14, 25-23) nel quadro dell’8/a giornata della Superlega Credembanca. In un PalaMaiata colorato a festa dalla Fossa giallorossa, sempre calorosa e rumorosa, Saitta e compagni continuano l’operazione-risalita in classifica. Ora per i calabresi (18 punti) sono soltanto due le lunghezze di distacco dalle terzultime: Taranto (con due partite in più) e Cisterna (con ancora due gare da disputare al pari dei vibonesi) e tre da Verona e Padova, rientrando così appieno nella corsa salvezza. In campo si è apprezzata la grande determinazione della Tonno Callipo che acquisita la giusta consapevolezza nelle proprie capacità, è decisa a proseguire in questo trend positivo mercoledì prossimo nel terzo consecutivo match interno, negli ultimi otto giorni, contro Cisterna. Tra le fila giallorosse brilla ancora la stella Nishida, top scorer con 19 punti, ben supportato dal duo Fromm-Borges (MVP) entrambi con 13 punti.

Coach Baldovin schiera la diagonale Saitta-Nishida, al centro Candellaro e Flavio, in banda Fromm e Borges, il libero è Rizzo. Risponde coach Stoytchev con due novità: in posto 2 con Qafarena e Magalini in banda, per il resto l’ex Raphael in regia, i centrali Cortesia e Aguenier, Mozic a completare il duo di post-4 e Bonami libero. Dopo l’equilibrio nel primo set deciso nel finale da Vibo, nel secondo prestazione perfetta dei giallorossi che hanno primeggiato in tutte le percentuali (in attacco 48% contro il 28% e in ricezione 62% contro il 47%). Nel terzo parziale Verona ha cercato di prolungare la partita mantenendo il set in bilico fino al 18-17, ma la Callipo ha continuato a martellare vincendo ai vantaggi dopo aver avuto anche un cospicuo distacco a proprio favore (24-20).

Sulle ali delle emozioni e dei ricordi i minuti che hanno preceduto il match con la premiazione dell’ex Rapha da parte del presidente Pippo Callipo e del suo vice Filippo Maria tra gli applausi del pubblico vibonese. Spazio anche al sociale con l’iniziativa a favore dell’Associazione “Calabria Cardioprotetta” a cui è stata concessa la possibilità di esporre il logo a bordo campo per promuovere la cultura del primo soccorso.

PRIMO SET

Parte male la Callipo (1-3) che però prende subito le misure e rientra nel set con grande caparbietà. È Borges con il primo punto personale a siglare la parità 5-5. Da qui in poi si viaggia in perfetto equilibrio, con Nishida (5 punti per lui) che realizza il primo sorpasso sul 10-9 con un attacco murato fuori. Al di là della rete Raphael predilige soprattutto il gioco dal centro con Aguenier (5 punti) e Cortesia in serata, mentre il bomber del torneo Mozic (stasera sottotono) sigla il suo primo punto con una pipe per pareggiare i conti sul 15-15. Bene invece l’altra novità di serata, Magalini con 5 punti. L’equilibrio però continua a regnare, con i tecnici che sfruttano pure i propri time out. Il botta e risposta va avanti fino al 20-20 e poi al 22-22. Qui entra Nelli al servizio per Saitta, e Borges ne fa le veci servendo il primo tempo vincente (dopo video check) di Candellaro. Quindi ancora Nelli efficace dai nove metri con un ace, sempre dopo il video check, ma Verona non è doma e pareggia sul 24-24. Time out Baldovin e Borges diventa decisivo (6 punti per lui), prima sfrutta il mani fuori di Verona per il secondo set-point, poi va a piegare le mani della difesa scaligera per l’ace vincente (26-24).

SECONDO SET

Il set perfetto per una fantastica Callipo che sbaglia nulla! Inizia subito a carburare Nishida che dopo il primo punto di Fromm buca la difesa ospite con due ace, altri due li realizzerà l’ottimo Borges. Tonno Callipo trasformata in questo secondo parziale (4-0, 7-2) con Verona che non riesce ad opporre resistenza. Nishida arriva a 8 punti personali con il 9-3 Vibo, che mette in campo grande grinta e determinazione. E che l’atteggiamento in casa-Callipo sia cambiato lo dimostra come Saitta e compagni, alquanto concentrati, non facciano cadere alcun pallone, alzando spesso il muro a tre dove si infrangono gli attacchi scaligeri. Vibo fa la partita (48% in attacco contro il 28% ospite) e annichilisce il muro-difesa ospite accumulando un cospicuo vantaggio, addirittura di +8 (17-9). Verona è assente, subisce senza reagire e la Callipo ovviamente ne approfitta, a fine set anche 4 muri di cui 2 di Flavio, tra i migliori con 5 punti in questo parziale. Stoytchev getta nella mischia Nikolic per Aguenier (sul 21-12) che annulla il primo set-point. Ma Nishida (6 punti per lui) non perdona con una diagonale imprendibile per il 25-14 finale. Vibo avanti 2-0!

TERZO SET

Iniziale equilibrio in questo parziale fino al 4-4, poi è la Callipo a ritornare feroce e concreta (7-6), tanto che Stoytchev richiama Qafarena per Jensen. Ma è la squadra giallorossa a menare le danze col 13esimo punto di Nishida (10-6) e l’allenatore scaligero è costretto a chiamare il primo time out. Vibo continua sempre in vantaggio (11-7), entra anche Nicotra in battuta sul 15-12 e Verona sembra nuovamente calare sotto i colpi dei calabresi. Un altro time out Verona, e quando sembra poter rientrare in gara (18-17 con Mozic) ecco riemergere Vibo (21-18) che mantiene sempre un paio di punti di vantaggio. In particolare accelera nel finale (24-20), e chiude set e incontro dopo che Verona annulla tre match-point (25-23).

LE DICHIARAZIONI POST-GARA:

Davide Saitta (Capitano Tonno Callipo): “Siamo entrati in campo convinti delle nostre potenzialità e abbiamo lottato senza risparmiarci. Adesso ci godiamo la vittoria ma da domani saremo già con la testa al match di mercoledì con Cisterna. Il calendario rimaneggiato ci mette di fronte a impegni ravvicinati, tutti di grande importanza per continuare la risalita in classifica. Cercheremo di gestire le risorse fisiche e mentali continuando a lavorare con serietà. Il fattore campo sta avendo un ruolo determinante rafforzando la nostra fiducia”.

IL TABELLINO

Tonno Callipo Vibo Valentia – Verona Volley 3-0 (26-24, 25-14, 25-23)

VIBO VALENTIA: Saitta 2, Nishida 19, Flavio 6, Candellaro 5, Borges 13, Fromm 13, Rizzo (L, pos 67%, prf 33% ), Nelli 1, Nicotra, Basic. Ne: Gargiulo, Partenio, Condorelli (L). All. Baldovin

VERONA: Raphael, 1 Aguenier 5, Cortesia 9, Mozic 9, Magalini 8, Bonami (L pos 44%, pr 12%), Qafarena 5, Jensen, Nikolic 2, Spirito. Ne: Asparuhov, Wounembaina, Zanotti, Donati (L). All. Stoytchev

Arbitri: Cesare e Zavater

NOTE: Vibo: ace 8, bs 19, errori 22, muri 10; Verona: ace 1, bs 11, errori 17, muri 6, attacco 49%-43%, ricezione 67%-50% (pr 29%-25%), punti realizzati 76-61. Durata set: 33′, 22′, 29′. Totale: 84 minuti. Spettatori 749, 2164,60 incasso .

MVP: (Borges – Tonno Callipo)