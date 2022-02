Volley, il derby messinese è dell’Akademia Sant’Anna: 0-3 al Santa Teresa

20 Febbraio 2022 11:31

Per Akademia Sant’Anna 3-0 a Santa Teresa e grande prova di forza: commento e tabellino del match

Partita bella, tirata e giocata in maniera molto determinata da entrambe le parti. È stato un vero e proprio spettacolo questo derby tutto messinese tra Farmacia Schultze Santa Teresa di Riva e la Sanitaria Sicom Akademia Sant’Anna: una gara giocata con grande carica agonistica da entrambe le squadre ma che, alla fine, si porta a casa il club di Fabrizio Costantino con una prestazione superlativa che ha portato al 3-0 finale, in un campo caldissimo e contro una squadra che ha venduto cara la pelle. La Sicom ha offerto una vera e proprio prova di forza, giocando con grande concentrazione nei primi due set molto equilibrati, nei quali la squadra allenata da Nino Gagliardi ha saputo anche soffrire nei momenti in cui la formazione di casa, sospinta dal proprio pubblico, ha provato ad accelerare, uscendo poi con grande carattere sul finale dei set. Storia diversa nel terzo parziale di gioco, quando Akademia si è imposta con un break formidabile ad inizio set ed ha condotto il gioco fino al 3-0 finale. Prestazione superlativa di tutto il gruppo, con una menzione speciale per il libero Michela Pisano, autrice di una gara al limite della perfezione.

Per la Sicom lo starting six con sulla diagonale palleggiatore – opposto Muzi – Varaldo, schiacciatori Martilotti e Liguori, centrali Composto e Cardoni, libero Pisano. Dall’altro lato la formazione di coach Jimenez si schiera con Agostinetto al palleggio opposta Bertiglia, schiacciatori/ricevitori Silotto e Marino, reparto centrale con Bilardi e Cecchini, libero Monaco.

Primo set tanto equilibrato quanto spettacolare. Santa Teresa si porta subito avanti e costringe le ospiti ad inseguire. Le ragazze allenate da Mister Gagliardi, comunque, non lasciano scappare le padrone di casa e galleggiano sempre a stretto contatto con la formazione allenata da Coach Jimenez, raggiungendola sul 12-12 a metà del primo set. La Schultze prova a riportarsi avanti ma la Muzi e compagne questa volta sono decise a non far scappare le avversarie e, al contrario, firmano anche il sorpasso che costringe il Coach di casa al timeout. In questo frangente del set è Akademia che mantiene la testa avanti e costringe Santa Teresa ad un breve inseguimento fino al 18-18 ed al successivo +2, con il conseguente time out chiamato da Coach Gagliardi per spronare le sue, permettendo loro di portarsi sul 20 pari. Adesso il finale di set è tiratissimo: le due squadre se la giocano punto a punto con grande determinazione e regalando un bellissimo spettacolo sul campo. Alla fine la spunta Akademia che trova la spinta finale e si aggiudica il primo game per 23-25.

La squadra di Gagliardi torna in campo galvanizzata dalla vittoria del primo gioco dell’incontro e trova un importante break iniziale nel secondo parziale, allungando fino al momentaneo 4-1. La Schultze trova la pronta reazione ed ottiene un immediato pareggio che riporta in perfetto equilibrio le due squadre. L’incontro torna ad essere vivacissimo e spettacolare, con un continuo punto a punto tra le due compagni in campo. Break importante a metà gara per Santa Teresa, che piazza un parziale di 4-0 ed allunga sino al momentaneo +4 grazie anche all’ace della Bilardi. Coach Gagliardi chiama il time out con l’obiettivo di interrompere il trend positivo delle padrone di casa e ci riesce, grazie alla pronta risposta delle sue. La squadra di casa, però, vuole approfittare del margine costruito e si mantiene sull’importante +4. Martilotti e compagne, nonostante la difesa determinata di casa, con grande merito trovano il 21-21 che porta coach Jimenez al time out. Come nel primo set, anche in quest’occasione la partita sale ulteriormente d’intensità e di spettacolo. Le due squadre giocano punto a punto ma l’ace pesantissimo griffato da Valentina Martilotti vale il momentaneo +1 ospite, costringe al nuovo time out del Coach di casa e da il là al break decisivo delle ospiti che, con una grande difesa ed un importante mani out finale di Elisa Maria Garofalo (entrata nel finale del primo set al posto di Liguori) si portano a casa anche il secondo set.

Nel terzo parziale di gioco Akademia riprende da dove aveva lasciato e si porta subito a comandare il set. Santa Teresa prova a controbattere ma la squadra di Fabrizio Costantino piazza un break pesantissimo di 5-0 che costringe Coach Jimenez al time out. Al rientro in campo un’altra difesa stupenda di Michela Pisano, autrice di tantissimi interventi fondamentali durante il match, annulla un punto importante alle avversarie e da il là ad un nuovo break delle sue, che porta al time out per la squadra di casa (Akademia a +8). La Mercieca interrompe la lunga emorragia di punti delle padrone di casa ma è pronta la reazione determinata della Sicom che continua ad allungare nel punteggio. La Schultze prova una reazione e rosicchia qualche punto alle avversarie e tenta di rimettersi in carreggiata. Anche gli animi in camp si scaldano un pò fino al rosso comminato ad Alessandra Marino per proteste ed un giallo ad Ambra Composto. Akademia gestisce, Santa Teresa prova il recupero miracoloso ma, alla fine, le ragazze ospiti non lasciano scampo alle avversarie e si portano a casa terzo set ed incontro.

Farmacia Schultze Santa Teresa – Sanitaria Sicom Akademia Sant’Anna 0-3 (23-25, 22-25, 18-25)

Santa Teresa di Riva: Monaco 0, Cecchini 4, Marcello ne, Bilardi 5, Mercieca 1, Amaturo ne, Agostinetto 7, Silotto 4, Grillo 0, Ferrarini 2, Marino 7, Bertiglia 10. All. Jimenez

Akademia Sant’Anna: Varaldo 15, Fabbo ne, Composto 9, Martilotti 12, Anselmo ne, Muzi (C) 2, Quarto 0, Iannone ne, Liguori 0, Garofalo 7, Pisano (L) 0, Cardoni 6. All. Gagliardi

Arbitri: Villano e Viterbo