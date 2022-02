14 Febbraio 2022 22:19

Ciclismo, Vincenzo Nibali positivo al Covid: salta la Ruta del Sol

Il messinese Vincenzo Nibali, quest’anno in maglia Astana, non sarà al via Ruta del Sol a causa di una positività al Covid-19. Al momento il campione siciliano è asintomatico.Lo Squalo dello Stretto aveva debuttato in questo 2022 lo scorso 2 febbraio, alla Vuelta Valenciana. Fra cinque giorni Nibali farà un altro tampone di controllo: successivamente con la squadra dovrà decidere come proseguire questa prima parte di stagione.