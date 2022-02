Villa San Giovanni, forzano un carro merci in sosta allo scalo ferroviario e rubano la merce: arrestate due persone e deferito un complice

23 Febbraio 2022 09:32

Villa San Giovanni, Polizia Ferroviaria arresta 2 persone per furto aggravato in concorso e deferisce in stato di libertà un complice

Importante risultato nell’ambito del contrasto ai furti in ambito ferroviario. Nei giorni scorsi, personale della Squadra Giudiziaria ed Informativa del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria, coadiuvato dal personale del Settore Operativo, ha arrestato 2 persone, di nazionalità italiana, sorprese nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso e deferito in stato di libertà un complice. I due arrestati sono stati sorpresi dopo aver forzato un carro merci, in sosta presso lo scalo ferroviario di Villa San Giovanni -Bolano, da cui avevano asportato la merce diretta in Sicilia. La refurtiva recuperata, per un valore di alcune migliaia di euro, è costituita prevalentemente da elettrodomestici. All’esito del rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.