Vigili del fuoco e Autostrade per l’Italia: “un percorso insieme per la sicurezza”

È stato firmato questa mattina un protocollo d’intesa tra il Dipartimento dei Vigili del fuoco e Autostrade per l’Italia. Alla presenza del Sottosegretario di Stato, On.le Carlo Sibilia, l’accordo è stato siglato presso il Dipartimento dei Vigili del fuoco, al Centro Operativo Nazionale, dall’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Ing. Roberto Tomasi, e dal Capo Dipartimento, Prefetto Laura Lega.

Il Dipartimento prosegue nello sviluppare iniziative strategiche insieme a players nazionali con l’obiettivo di aumentare gli standard di sicurezza e la capacità di resilienza del “sistema-Paese”, proprio per garantire i processi di ammodernamento cui le infrastrutture nazionali saranno soggette, in ottemperanza agli obiettivi del PNRR e alla necessità di interconnessione con altri Paesi dell’Unione Europea.

“Il rafforzamento delle condizioni generali di sicurezza delle reti di mobilità su scala nazionale costituisce un obiettivo strategico per il Paese”, così il Prefetto Lega, che continua: “In questa direzione il protocollo che oggi stipuliamo con ASPI punta a garantire un’azione sinergica pubblico/privato che, ferme restando le responsabilità di ciascuno, intende assicurare un salto di qualità importante per la sicurezza della collettività e degli operatori. Tre i punti fondamentali dell’accordo: formazione, scambio dati, implementazione logistica. Una stretta di mano con Autostrade, che crea infrastrutture strategiche per il nostro futuro”.

L’amministratore delegato di ASPI, Ing. Tomasi, ha ringraziato i Vigili del fuoco per l’ospitalità e il raggiungimento del presente accordo, soprattutto “pensando che l’Italia è il secondo paese al mondo per numero di gallerie presenti sulla rete autostradale e che ancora il 70% del trasporto nel nostro Paese avviene su ruote. Ecco, quindi, che il rapporto con un’istituzione come i Vigili del fuoco, parte attiva e preventiva del soccorso, sia fondamentale per raggiungere i risultati auspicati dal protocollo che stiamo firmando”.

Il Sottosegretario di Stato, On. Sibilia, ha sottolineato che “l’accordo raggiunto con ASPI – vera e propria pietra miliare del rapporto tra pubblico e privato – intende perseguire la sicurezza degli utenti della rete autostradale e degli operatori del soccorso. Ai Vigili del fuoco è richiesta oggi una specializzazione ingegneristica elevatissima a garanzia degli interventi di ammodernamento dle Paese. La possibilità di organizzare attività formative e di addestramento congiunte prevista dal protocollo siglato oggi è la chiave di volta per contribuire fattivamente alla transizione tecnologica, guardando al futuro con fiducia e sicurezza”.