Messina, fuori un’altra! Sbancata Vibo per 1-3 con Damian, Busatto e Catania: la classifica ora comincia a sorridere

26 Febbraio 2022 19:27

Vibonese-Messina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino e pagelle

Non c’è due senza tre. E il Messina fa tris. 1-3 e terzo successo di fila per i peloritani dopo quelli contro Foggia e Monopoli al San Filippo. Questa volta la vittoria è a domicilio, al Luigi Razza, in casa del fanalino di coda Vibonese. La squadra di Raciti tiene praticamente sempre il pallino del gioco. Dopo una mezz’ora di noia e studio, la gara si sblocca con Damian, bravo a mettere dentro una punizione dal limite. Il vantaggio, però, dura poco. Il fallo di Statella in area regala infatti il penalty ai locali, che realizzano con Curiale allo scoccare dell’intervallo. Nella ripresa, dopo una pressione costante, arriva il nuovo vantaggio dei siciliani: contropiede guidato egregiamente da Catania e concluso ancora meglio da Busatto. Sofferenza nel finale, ma gli ospiti non rischiano e anzi chiudono i conti in pieno recupero con Catania, bravo a beffare il portiere (fuori dai pali) con un pallonetto da centrocampo. Ora il Messina si rilancia in classifica: il 15° posto è a un passo, anche se le compagini che stanno sopra hanno una gara in meno.

Vibonese-Messina 1-3, tabellino e pagelle

VIBONESE (3-5-2): Marson; Risaliti, Polidori, Gelonese (46′ Volpe); Corsi, Basso, Zibert, Cattaneo, Mahrous (71′ Panati); Ngom (16′ Grillo, 79′ Spina), Curiale. A disp.: Mengoni, Blaze, Alvaro, Bellini, Carosso, La Ragione. All. Orlandi.

MESSINA (4-3-2-1): Lewandowski 6.5; Trasciani 6.5, Celic 6.5, Carillo 6.5, Morelli 7 (dal 92′ Angileri sv); Konate 6.5 (dal 60′ Marginean 6.5), Damian 7, Fofana 7; Statella 6 (dal 60′ Russo 6), Goncalves 6 (dal 60′ Catania 7.5); Busatto 7 (dal 71′ Adorante 6). A disp.: Fusco, Rondinella, Fantoni, Angileri, Giuffrida, Camilleri, Simonetti. All. Raciti.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino (Assistenti Bianchini e Croce).

MARCATORI: al 28′ Damian (M), al 40′ rig. Curiale (V), al 65′ Busatto (M), al 91′ Catania (M).

AMMONITI: Polidori, Cattaneo, Mahrous, Volpe per la Vibonese e Celic per il Messina.

Vibonese-Messina, la cronaca testuale live

90’+1 – Arriva il tris, partita chiusa. Vibonese tutta sbilanciata in avanti e Catania beffa da centrocampo il portiere, fuori dai pali.

90′ – Sono tre i minuti di recupero.

84′ – La Vibonese alla continua ricerca del gol del pari: il Messina sta soffrendo ma senza rischiare.

75′ – Messina ad un passo dal tris con Adorante, ripartenza letale ma la sua conclusione termina in corner. E’ chiaro adesso l’obiettivo degli ospiti: chiudersi in difesa del vantaggio e approfittare degli spazi lasciati dalla Vibonese.

73′ – Super parata di Lewandowski sulla pericolosa punizione di Curiale dal limite, il Messina ha rischiato. Ora i peloritani hanno abbassato il baricentro.

69′ – Quarto cambio per il Messina: Raciti toglie dal campo l’autore dell’1-2, Busatto, al suo posto entra Adorante. Ora ai peloritani tocca gestire per portare a casa un’altra preziosa vittoria, ma mancano ancora 20 minuti più recupero.

65′ – Ed eccolo l’1-2 del Messina! Era nell’aria, dopo le diverse occasioni di questa prima parte di ripresa. Contropiede letale della squadra di Raciti, con Catania velocissimo sulla fascia: salta qualche avversario e poi serve in mezzo Busatto, freddo a spostarsi il pallone sul sinistro e a concludere a botta vuota. Cambia di nuovo il risultato.

63′ – Come nel primo tempo, è il Messina a fare la partita. La Vibonese attende. Il risultato, però, non si sblocca.

57′ – Triplo cambio per il Messina: dentro Catania, Russo e Marginean per Gonçalves, Statella e Konate. Raciti rivoluziona il centrocampo.

54′ – Altra occasione per il Messina, questa volta con Busatto: l’attaccante conclude una lunga azione, ma il suo colpo di testa finisce altro sopra la traversa.

52′ – Statella prova la prima conclusione della ripresa, pallone in corner dopo respinta del portiere.

46′ – Comincia la ripresa di Vibonese-Messina, si riparte dall’1-1.

SECONDO TEMPO

45′ – Si chiude il primo tempo di Vibonese-Messina: scaramucce a metà campo.

43′ – Clamorosa occasione per la Vibonese, a un passo dal 2-1! Servizio dalla destra e Risaliti, tutto solo, fallisce un rigore in movimento. C’è una deviazione.

40′ – Non sbaglia Curiale: 1-1 tra Vibonese e Messina. Tiro forte, alto e centrale per l’attaccante rossoblu.

39′ – Rigore per la Vibonese: sugli sviluppi di un piazzato, contatto in area, con Statella che atterra un avversario. Per l’arbitro non ci sono dubbi. Curiale dal dischetto.

28′ – Si sblocca il match, Messina in vantaggio! E’ Damian a battere Marson concludendo sul lato opposto alla barriera. Portiere troppo accentrato.

27′ – E’ il Messina a fare la partita, Vibonese di attesa: ora punizione pericolosa dal limite per i peloritani.

26′ – Statella ci prova dai 25 metri, prima conclusione del match. Il centrocampista cerca la stessa conclusione che lo ha portato la gol contro il Monopoli.

14′ – C’è già un cambio, forzato: Ngom costretto ad uscire per infortunio, al suo posto entra Grillo.

8′ – Prima fase bloccata, non succede nulla. Le squadre si studiano.

1′ – PARTITI! E’ cominciata Vibonese-Messina!

PRIMO TEMPO

Vibonese-Messina, le formazioni ufficiali

VIBONESE: Marson; Risaliti, Polidori, Gelonese; Corsi, Basso, Zibert, Cattaneo, Mahrous; Ngom, Curiale. A disp.: Mengoni, Carosso, Alvaro, Bellini, Blaze, Panati, Volpe, Grillo, Spina, La Ragione. All.: Nevio Orlandi

MESSINA: Lewandowski; Trasciani, Carillo, Celic, Morelli; Damian, Fofana; Statella, Konatè, Goncalves; Busatto. A disp.: Fusco, Fantoni, Angileri, Rondinella, Giuffrida, Marginean, Camilleri, Simonetti, Adorante, Catania, Russo. All.: Ezio Raciti.