Voleva andare in giro per il paese a diffondere teorie no vax: vescovo sospende sacerdote

11 Febbraio 2022 15:13

Un sacerdote, che “oggi avrebbe intrapreso un tour nel Paese per portare avanti le sue idee no vax”, è stato sospeso dal vescovo di Bergamo

Il vescovo di Bergamo ha deciso di sospendere il sacerdote Emanuele Personeni. Il motivo? “Aveva annunciato via social che da oggi avrebbe intrapreso un tour nel Paese per portare avanti le sue idee no vax“, afferma all’Adnkronos il portavoce della diocesi, mons. Giulio Della Vite. Il prete è stato esonerato con un “provvedimento pastorale del vescovo perché con il tour in giro per l’Italia abbandona di fatto la parrocchia, venendo meno al suo impegno di sacerdote”.

In una nota per i sacerdoti, il vescovo Beschi spiega che l’iniziativa “assunta da don Emanuele Personeni, abbandonando l’ufficio e la comunità affidata alla sua cura pastorale come vicario parrocchiale, è a titolo assolutamente personale e in contrasto con le indicazioni date dal Vescovo di Bergamo, che lo ha esonerato da ogni incarico pastorale. Nessuna parrocchia è autorizzata a concedergli spazi pastorali”. Già lo scorso ottobre il sacerdote era stato ripreso pubblicamente dal vescovo per una iniziativa, insieme ad altri due sacerdoti, di raccolta fondi per risarcire i tamponi ai no vax con le loro opinioni sulla pandemia.