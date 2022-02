Vertenza Ram a Milazzo, Tripodi (Uil): “restiamo vigili per salvaguardare tutti i posti di lavoro”

17 Febbraio 2022 15:35

Vertenza Ram a Milazzo, Tripodi (Uil): “l’incontro al Mise è un buon punto di partenza. Restiamo vigili per salvaguardare tutti i posti di lavoro, nessuno escluso”

“Esprimiamo moderata soddisfazione sull’esito dell’incontro svoltosi al ministero dello Sviluppo Economico che, certamente, rappresenta un punto di partenza caratterizzato da trasparenza ed impegni precisi. Un tavolo che tornerà a riunirsi al termine degli approfondimenti tecnici decisi nella riunione. È opportuno evidenziare che sia il ministro Cingolani che la viceministro Todde, anche su input della sen. Floridia, hanno compreso e condiviso che nella vertenza Ram vi è l’assoluta necessità di considerare ineluttabile e prioritario il tema della sostenibilità sociale, vale a dire la salvaguardia dei livelli occupazionali”, lo ha dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, uscendo dalla sede del Ministero dello Sviluppo Economico. “A Milazzo non possiamo permetterci di perdere neanche un posto di lavoro, sia tra i lavoratori diretti che dell’indotto. Pertanto, il percorso relativo ad un nuovo monitoraggio tecnico delle emissioni disposto dal ministro Cingolani, fra l’altro totalmente condiviso dal direttore generale della Ram Amoruso, potrebbe portare ad una nuova valutazione complessiva finalizzata a superare il vigente pericoloso decreto del Ministero della Transizione Ecologica emesso lo scorso gennaio. Il confronto odierno rappresenta certamente un passo in avanti, fermo restando la necessità di non abbassare la guardia e contestualmente di approfondire dettagliatamente il tema degli investimenti green annunciati dal vertice della Ram”, ha così concluso Ivan Tripodi.