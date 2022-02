Messina, avvocato 26enne di Sant’Agata di Militello trovato morto nel suo appartamento: indaga la scientifica

5 Febbraio 2022 09:35

Il giovane Mattia Catanzaro dal 2019 si era trasferito a Verona per motivi di lavoro

Trovato senza vita all’interno della sua casa a Verona. E’ questa la tragica notizia che si è registrata nella giornata di ieri: si sta indagando sulle cause della morte di Mattia Catanzaro, avvocato 26enne originario di Sant’Agata di Militello (Messina), trasferitosi in Veneto dal 2019 per motivi di lavoro. un collega era passato a prenderlo, per andare insieme al lavoro. Mattia però non ha risposto né al citofono né al telefono, a quel punto sono stati chiamati i vigili del fuoco che hanno forzato la porta d’ingresso, trovando il giovane privo di vita.

Al momento nessuna ipotesi può essere esclusa, nell’appartamento di Mattia Catanzaro sono anche intervenuti gli agenti della Polizia scientifica per effettuare rilievi utili a stabilire la dinamica e le cause del decesso.