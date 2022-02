Vaccino Novavax: entro fine marzo indicazioni sull’uso per Under 18

24 Febbraio 2022 16:27

L’azienda Novavax, in una nota, annuncia l’inizio delle spedizioni di Nuvaxovid agli Stati membri dell’Ue

L’azienda americana Novavax prevede di presentare “durante il primo trimestre 2022”, quindi entro fine marzo, una richiesta di via libera all’indicazione pediatrica per il vaccino anti-Covid Nuvaxovid. La domanda riguarderà “gli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni” e sarà inoltrata alle “autorità regolatorie internazionali, inclusa l’Ema” per l’Europa. Lo comunica Novavax, in una nota in cui annuncia l’inizio delle spedizioni di Nuvaxovid agli Stati membri dell’Ue. La distribuzione è partita ieri. Al momento il vaccino della società Usa, il primo a base proteica approvato per l’uso in Europa, è indicato per la somministrazione negli over 18.