Vaccini a Reggio Calabria, l’Esercito torna in provincia: domani organizzata l’iniziativa a Mammola

8 Febbraio 2022 17:46

La nota del Sindaco Stefano Raschellà e le indicazioni per prenotarsi

“L’Esercito italiano, poco fa, ci ha manifestato la propria disponibilità ad organizzare per domani, mercoledì 9 febbraio, una giornata di vaccinazione aperta a tutti per la somministrazione delle prime, seconde e terze dosi”. Lo ha affermato il Sindaco di Mammola (Reggio Calabria), Stefano Raschellà. “Ringraziamo i militari e il personale sanitario dell’Esercito per il prezioso lavoro svolto anche negli scorsi mesi che ha consentito – attraverso una vaccinazione capillare – la messa in sicurezza delle fasce più fragili della popolazione”, scrive in una nota.

La mattinata di domani sarà dedicata alla somministrazione delle dosi ad anziani e soggetti fragili mentre il pomeriggio, a partire dalle ore 15, sarà attivo e aperto a tutti l’hub allestito in Largo Stazione, presso la sede del CISOM Ordine di Malta (sezione di Monasterace – sede di Mammola) che ringraziamo per la disponibilità. Sarà possibile compilare i moduli in loco; tuttavia, per avere contezza dei numeri, invitiamo coloro che hanno intenzione di aderire alla campagna di vaccinazione a registrarsi al link https://forms.gle/LSRey7tA1uo9Mk4B8.