Vaccini e reazioni avverse, il mistero del Comitato Aifa per la sicurezza: “non esiste più da tempo”

2 Febbraio 2022 12:33

L’ultima riunione si è tenuta così tanto tempo fa che alcuni componenti hanno dimenticato di farne parte: “ha funzionato solo i primi mesi”

Il Comitato Scientifico per la sorveglianza post-marketing dei Vaccini Covid-19, istituito il 14 dicembre 2020 dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) in accordo con il Ministero della Salute e il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 “non esiste più da tempo”. Istituito per garantire i più alti standard di tutela della salute, la Commissione adesso è diventato un ente fantasma. E’ quanto si apprende dalle parole del presidente Vittorio Demicheli, intercettato dai microfoni dei giornalisti di Fuori dal Coro. “Non è stato più convocato, quindi in effetti… diciamo… sono presidente però l’attività si è un po’ fermata quindi non… sono un po’ di mesi che non operiamo più”, spiega con imbarazzo l’epidemiologo milanese. Il Comitato risulta in realtà ancora attivo, dovrebbe esserlo fino al dicembre 2022, eppure non si ha più alcuna traccia.

Il gruppo è formato anche da vertici dell’Aifa e da altri 11 studiosi, eppure alle chiamate dei giornalisti la risposta è sempre la stessa: “non ricopro alcun incarico – dice la dott. Stefania Salmaso – , quel comitato non lavora più da tempo”. “la Commissione esiste ancora formalmente, ma è da un anno che non ci si riunisce più”, risponde l’immunologo Guido Forni. L’ultima riunione è stata così tanto tempo fa che alcuni componenti si sono dimenticati addirittura di farne parte: “ha funzionato solo i primi mesi e poi non ha funzionato più. Di lavoro da fare ce n’è, ce n’era ancora. Hanno deciso che era meglio fare in altro modo…”. Mentre da Aifa non arrivano al momento risposte, ci sono cittadini che aspettano di essere curati dopo aver ricevuto reazioni avverse al vaccino anti-Covid.