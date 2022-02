Crisi Russia-Ucraina, dall’UE pronti 1.2 miliardi a sostegno di Kiev. Von der Leyen: “Mosca stringe cappio militare”

21 Febbraio 2022 17:35

L’Unione Europea dà il via libera per un pacchetto di assistenza macro-finanziaria da 1.2 miliari di euro all’Ucraina minacciata dalla Russia: la von der Leyen annuncia sanzioni pesanti in caso di conflitto

“Gli Stati membri dell’Ue hanno appena dato il via libera alla nostra proposta per un pacchetto di assistenza macro-finanziaria da 1,2 miliardi di euro all’Ucraina. La prima tranche sarà presto erogata, per aiutare l’Ucraina in questi tempi difficili. L’Ue sostiene fermamente il suo vicino sovrano e libero, l’Ucraina“. È il messaggio twittato da Ursula von de Leyen in merito alla crisi fra Russia e Ucraina. L’Unione Europea è pronta a sostenere economicamente Kiev dalle pressioni russe e dagli effetti collaterali che i venti di guerra si portano dietro.

La von der Leyen, dopo un colloquio telefonico con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, ha aggiunto: “la Russia stringe un cappio militare attorno all’Ucraina. Vogliamo la pace e diamo sempre una possibilità alla diplomazia. L’Ue è unita e pronta a rispondere a qualsiasi ulteriore aggressione militare russa contro il nostro vicino sovrano ucraino con sanzioni massicce“.