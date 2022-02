Unicef Calabria: il dottor Raiola è il nuovo presidente

9 Febbraio 2022 11:04

Le congratulazioni del consigliere regionale Antonio Montuoro

“La designazione del dottor Giuseppe Raiola, Direttore dell’Unità operativa complessa di Pediatria del presidio ospedaliero “Pugliese-Ciaccio”, alla presidenza dell’Unicef Calabria è una bella notizia, per tanti motivi. Prima di tutto perché parliamo di un uomo dalle grandi qualità umane e professionali che ha dedicato il proprio percorso di vita alla cura e al benessere dei bambini, con una dedizione assoluta, tanto da spingerlo ad esperienze intense, fuori dalla Calabria. E penso alla sua toccante missione a Lampedusa. La nomina del dottore Raiola, quindi, è il meritato riconoscimento della grande preparazione, della competenza e delle qualità che ne fanno un grande medico, e una persona straordinaria”. E’ quanto afferma il consigliere regionale, e presidente della commissione Bilancio, Antonio Montuoro che si congratula con il dottor Giuseppe Raiola per la recente nomina a presidente Unicef Calabria.

“Al dottore Raiola, quindi, rivolgo le mie congratulazioni e un sentito augurio di buon lavoro, certo che saprà rappresentare nel Paese la Calabria migliore, il volto altruista e generoso, laborioso e coraggioso di sfida ogni giorno le difficoltà e le inefficienze di un sistema, a partire da quello sanitario, da ripristinare e rilanciare – conclude Montuoro – . Proprio come fa il dottore Raiola, che affronta ogni giorno con il sorriso, tendendo la mano a chi ha più bisogno, portando il proprio contributo senza pretendere nulla in cambio, solo per un profondo senso civico, quello spirito di appartenenza che fa di un insieme persone una comunità”.