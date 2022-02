UNCI Calabria sul Workers buyout: “opportunità per le aziende confiscate”

14 Febbraio 2022 17:21

“Con la Legge di Bilancio 2022 si dà la possibilità al mondo del lavoro di salvare tantissime aziende con la formula dell’esonero totale – per un periodo di 2 anni – dal versamento dei contributi previdenziali da parte dei lavoratori che rilevano i beni di un’azienda per proseguire o riavviare la produzione” dichiara il presidente dell’UNCI Calabria, Serafino Nucera. “Questa misura – prosegue- è prevista anche per le aziende confiscate e pertanto sottratte alla criminalità organizzata, e costituisce quindi, per il nostro territorio, una grande opportunità di sviluppo economico, di crescita sociale, e di contrasto alle mafie. Inoltre, il recupero delle imprese da parte dei lavoratori e la trasformazione delle stesse in società cooperative di produzione e lavoro, attraverso un processo dei c.d. “workers buyout”, è un fenomeno di grande interesse e attualità visto il perdurare della crisi economica, acuita peraltro dal periodo pandemico, e da qualche anno rappresenta anche una opportunità per riattivare l’attività produttiva nelle imprese confiscate alla criminalità organizzata. Le imprese confiscate alla criminalità raramente riescono a mantenere le proprie posizioni sul mercato poiché non nascono con finalità imprenditoriali (massimizzare il profitto), ma per utilità criminali (riciclare denaro, controllare il territorio). Se restano sul mercato è solo grazie a mezzi illegali, e una volta intervenuto lo Stato i finanziamenti sia illeciti che leciti vengono meno. Il destino delle aziende è quindi segnato. Ma con questa opportunità i lavoratori di queste imprese avranno la possibilità di organizzarsi in cooperativa e continuare così l’attività aziendale”. Pertanto, è convinzione del Presidente Nucera “è importante utilizzare fattiva la norma prevista nella legge di bilancio presso queste realtà imprenditoriali che, grazie ad essa, possono uscire dal loro ambito illegale e criminale e offrire ai loro dipendenti una possibilità di riscatto umano, sociale economico”. Per sostenere e realizzare tali iniziative imprenditoriali, UNCI Calabria è “disponibile a dare il proprio fattivo contributo e pertanto sollecita l’apertura di un tavolo di confronto con le parti sociali e le istituzionali al fine di individuare e rilevare tutte quelle realtà aziendali che posseggano le giuste potenzialità e requisiti per essere inserite in un percorso di workers buyout”.