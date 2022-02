Guerra Ucraina, l’UEFA toglie la finale di Champions League alla Russia: si giocherà a Parigi!

25 Febbraio 2022 10:52

In seguito agli sviluppi della guerra in Ucraina, l’UEFA ha deciso di togliere la finale di Champions League alla Russia: la nuova sede sarà lo Stade de Fance di Parigi

La notizia era nell’aria da diversi giorni, si attendeva solo la comunicazione ufficiale, arrivata nelle ultime ore: l’UEFA ha deciso di togliere la finale di Champions League alla Russia. Dopo i bombardamenti su tutta l’Ucraina iniziati nella giornata di ieri, Mosca ha dato ufficialmente il via alle ostilità: per l’UEFA, ospitare la partita conclusiva della sua competizione più importante in una nazione che ha invaso un altro stato, non è ammissibile. La finale di Champions League, in programma il prossimo 28 maggio a San Pietroburgo, si giocherà invece allo Stade de France di Parigi. La capitale francese tornerà a ospitare una finale di Champions League a 16 anni dall’ultima volta: a vincere fu il Barcellona per 2-1 sull’Arsenal.