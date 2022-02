Ucraina: Letta, ‘borse di studio e dottorati ricerca per studenti ucraini’

27 Febbraio 2022 10:16

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “L’Italia ha le carte in regola per lanciare un grande programma di assistenza, con borse di studio e dottorati di ricerca, rivolto ai giovani, universitari soprattutto, in raccordo con gli atenei ucraini. Sarebbe una cosa davvero bella e utile per tutti, anche per noi”. Lo propone il segretario del Pd, Enrico Letta, in un’intervista ad ‘Avvenire’.