Ucraina, l’Italia si prepara all’accoglienza: continuo flusso di profughi in arrivo a Trieste

28 Febbraio 2022 13:51

Cittadini ucraini arrivano a bordo di bus e furgoni, alcuni proseguono il viaggio verso altre nazioni. E’ atteso un incremento nei prossimi giorni

Continuano ad arrivare in Italia attraverso il valico di Fernetti, vicino a Trieste, si tratta di profughi provenienti dall’Ucraina. Ci sono tante donne e bambini, che, a quanto si apprende, intendono raggiungere amici e parenti in altre città del Paese in attesa di capire l’evolversi della situazione. Al momento nessuno ha manifestato la volontà di fare richiesta di asilo. Nella notte sono arrivate oltre cento persone, altri pullman sono invece giunti al mattino. I profughi viaggiano a bordo di autobus, furgoni o auto private. Tutti sono in possesso dei documenti per entrare nel territorio nazionale. Viste anche le code di pullman che si sono formate ai confini di altri paesi, le autorità italiane si aspettano che il flusso di arrivi si incrementi nelle prossime ore e nei prossimi giorni. I profughi per ora non hanno avuto bisogno di particolare assistenza. La Polizia di frontiera in queste ore è impegnata negli accertamenti documentali e nella verifica delle zone di destinazione di chi arriva. Insomma, il nostro Paese si sta impegnando molto per dare accoglienza, su questo era intervenuto anche Matteo Salvini. “Bisogna ricevere chiunque lo chieda, poi bisogna valutare se alla bombe bisogna rispondere con le bombe. Questa è una guerra vera, l’Italia sarà una seconda casa per queste donne e bambini”, ha affermato il leader della Lega.