Ucraina: Fifa, ‘restiamo in standby per prendere altre decisioni compresa eventuale esclusione da competizioni’

27 Febbraio 2022 20:34

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “La Fifa continuerà il suo dialogo in corso con il Cio, la Uefa e altre organizzazioni sportive per determinare eventuali misure o sanzioni aggiuntive, compresa una potenziale esclusione dalle competizioni, che saranno applicate nel prossimo futuro nel caso in cui la situazione non migliorasse rapidamente. L’Ufficio di presidenza del Consiglio Fifa rimane in standby per prendere una qualsiasi di queste decisioni”, ha spiegato la Fifa. “è importante sottolineare che la Fifa crede fermamente che il movimento sportivo dovrebbe essere unito nelle sue decisioni su questo argomento e che lo sport dovrebbe continuare ad essere un vettore di pace e speranza”. Così la Fifa in una nota sulla situazione in Ucraina.

“Per quanto riguarda le prossime qualificazioni alla Coppa del Mondo Fifa 2022, la Fifa ha preso buona nota delle posizioni espresse tramite i social media dalla Federcalcio polacca, dalla Federcalcio della Repubblica ceca e dalla Federcalcio svedese e ha già avviato un dialogo con tutte queste federazioni calcistiche. La Fifa rimarrà in stretto contatto per cercare di trovare insieme soluzioni appropriate e accettabili. I pensieri della Fifa rimangono con tutti coloro che sono stati colpiti da questa situazione scioccante e preoccupante”.