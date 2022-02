Ucraina: ex tecnico Roma Fonseca lascia Kiev, ‘in salvo in Romania’

27 Febbraio 2022 21:56

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – L’ex tecnico della Roma Paulo Fonseca è riuscito a lasciare Kiev in Ucraina. In un messaggio sui social, l’ex tecnico giallorosso ha fatto sapere di essere “in salvo con la famiglia in Romania dopo 30 ore di viaggio in bus e speriamo di poter raggiungere lunedì il Portogallo. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato”. Fonseca, che ha la moglie ucraina, era rimasto bloccato a Kiev nel momento dell’invasione russa. “L’incubo continua per la gente ucraina e lanciamo un appello affinchè la guerra finisca”.