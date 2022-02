Ucraina, separatisti filo-russi colpiscono la centrale elettrica di Schastia: rischio prolungati blackout [VIDEO]

22 Febbraio 2022 17:06

I separatisti filo-russi colpiscono la centrale elettrica di Schastia sul versante ucraino della regione di Lugansk: fuoco e fiamme nella struttura, c’è il rischio che si possano verificare estesi blackout

Secondo quanto spiegato nelle scorse settimane dall’intelligence americana, l’inizio dell’invasione della Russia in Ucraina dovrebbe avvenire in maniera graduale, puntando inizialmente all’indebolimento della risposta difensiva ucraina interrompendo elettricità e comunicazioni. Nelle ultime ore, è stato segnalato un attacco dei separatisti filo-russi a Lugansk, avente come obiettivo la centrale elettrica di Schastia, sul versante ucraino dell’omonima regione. In seguito all’attacco si sono sviluppati fuoco e fiamme nella struttura e c’è il rischio che possano verificarsi prolungati blackout.