Ucraina, Di Maio: “preoccupati, Italia in massima allerta”

21 Febbraio 2022 15:26

Ucraina, le parole del ministro Luigi Di Maio parlando dopo il Consiglio Affari esteri della Ue a Bruxelles

“L’italia sta lavorando per una soluzione diplomatica, dialogo è la parola d’ordine, ma stiamo guardando con enorme preoccuazione alle operazioni militari della Russia, auspichiamo un allentamento“. “La situazione delle ultime ore ci preoccupa molto, l’Italia è in massima allerta per affrontare gli eventi con la massima preparazione“. Lo dice il ministro Luigi Di Maio, parlando dopo il Consiglio Affari esteri della Ue a Bruxelles.

Sulle eventuali nuove sanzioni alla Russia “l’Italia si coordinerà con i suoi alleati, è chiaro che lavorare a una soluzione diplomatica significa evitare le sanzioni. Non escludo nuove azioni dell’Unione Europea, che deve mostrare unità in questo momento: questo è fondamentale anche come deterrente per una eventuale guerra“. Lo dice il ministro Luigi Di Maio, parlando dopo il Consiglio Affari esteri della Ue a Bruxelles.

“In queste ultime ore la nostra ambasciata a Kiev sta svolgendo delle prove di evacuazione per il personale e stiamo chiedendo a tutti gli italiani in Ucraina di lasciare il paese, ma l’ambasciata resterà aperta perché crediamo fortemente nella democrazia“. Lo ha affermato il ministro agli Affari esteri italiano Luigi Di Maio, a seguito della riunione con i suoi omologhi europei a Bruxelles. “Ci sono 15 osservatori italiani dell’OSCE attivi sul territorio ucraino che svolgono un lavoro DI monitoraggio per scoprire eventuali provocazioni che possano esacerbare il conflitto“, ha continuato il ministro. “Nelle visite a Kiev e a Mosca ho ricevuto piena disponibilità per trovare una soluzione diplomatica, e sebbene guardiamo alle operazioni militari russe al confine con l’Ucraina con preoccupazione, auspichiamo a un allentamento della tensione“, ha continuato Di Maio.

