L’Ucraina pronta a introdurre lo stato d’emergenza: cittadini autorizzati ad uscire di casa armati per legittima difesa

23 Febbraio 2022 12:52

L’Ucraina pronta a introdurre lo stato di emergenza: il Parlamento approva una legge che consente ai civili di portare con sè armi per legittima difesa

Il Consiglio Nazionale per la Sicurezza e la Difesa dell’Ucraina ha deciso di introdurre lo stato di emergenza in tutta l’Ucraina, ad eccezione delle regioni di Donetsk e Lugansk. La decisione deve essere approvata dal Parlamento. Il segretario del Consiglio nazionale di Sicurezza e difesa ucraino, (Nsdc) Oleksiy Danilov, ha dichiarato: “se necessario, la legge marziale verrà introdotta all’istante. Ora non esiste una decisione in tale senso, ma siamo pronti per qualsiasi cosa“. La Verkhovna Rada (il Parlamento unicamerale ucraino) deve approvare questa richiesta entro 48 ore.

Approvata invece, nelle ultime ore, una legge che consente ai civili di portare armi per legittima difesa. In mattinata l’esercito di Kiev ha cominciato l’arruolamento dei riservisti, tra i 18 e i 60 anni, e il ministero degli Esteri ha richiamato i connazionali in Russia. Intanto l’FSB ha annunciato di aver sventato un attacco terroristico in Crimea: sono stati arrestati 6 cittadini russi sostenitori del “Settore Destro” (un’organizzazione bandita e riconosciuta come estremista nella Federazione Russa). Gli arrestati sono sospettati di aver preparato un attacco terroristico, stavano preparando un’esplosione in una delle chiese ortodosse in Crimea.