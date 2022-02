U.Di.Con. Calabria, inaugurata la nuova sede a Reggio

8 Febbraio 2022 17:34

L’U.Di.Con. apre le porte della sua nuova sede in Via De Nava, 8 a Reggio Calabria

“L’U.Di.Con. apre le porte della sua nuova sede in Via De Nava, 8 a Reggio Calabria. Alla presenza del Presidente Nazionale Denis Nesci, si è celebrato questo nuovo ed esclusivo traguardo che segnerà certamente un rinnovato e funzionale approccio logistico per gli utenti, e soprattutto una comodità di erogazione dei servizi grazie agli ambienti più grandi e accoglienti”. E’ quanto afferma il Commissario regionale U.Di.Con., Domenico Iamundo. “Si apre un nuovo orizzonte dell’impegno professionale della squadra U.Di.Con., organizzazione sempre più dotata delle migliori soluzioni per rimanere sempre connessi con la nostra comunità di riferimento, i consumatori, ed i cittadini in generale. I servizi dunque restano il fulcro del nostro mandato. Sostenere i consumatori nella sempre più complicata rete del mondo dei consumi. Caro bollette, luce, gas, acqua, telefonia e internet o ancora viaggi e trasporti sono solo una piccola parte della nostra rete assistenziale. Ancora i cittadini potranno ottenere il rilascio dell’identità Spid in maniera immediata. Nuova sede, nuovo stile, nuovo entusiasmo ma l’identico sforzo di prossimità verso i problemi dei cittadini. Continuiamo a portare avanti il nostro impegno attraverso una tradizione di serietà e professionalità, mettendo al centro del nostro lavoro, la ‘persona’ e i suoi bisogni. L’U.Di.Con. Calabria cresce, si consolida e diventa punto di riferimento sociale e di rappresentanza per i calabresi“, conclude Iamundo.