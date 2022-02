Turchia, il presidente Erdogan positivo al Covid: è il quinto leader mondiale che contrae il virus

5 Febbraio 2022 13:41

Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, è risultato positivo al Covid: l’annuncio arriva via Twitter dopo un tampone effettuato al sorgere di alcuni sintomi

Nuovo caso Covid fra i potenti del mondo, segno che la malattia non guardi in faccia proprio nessuno. Dopo i recenti casi di positività, venuti alla ribalta delle cronache, che hanno coinvolto Trump, Bolsonaro, Macron e Johnson, anche Recep Tayyip Erdogan ha contratto la malattia. Il presidente della Turchia ha postato su Twitter un messaggio nel quale spiega di essere risultato positivo dopo un tampone effettuato al sorgere di alcuni sintomi: “oggi il risultato del nostro test COVID-19, che ho effettuato insieme a mia moglie, dopo dei sintomi lievi, è risultato positivo. Per fortuna, abbiamo sintomi lievi, come abbiamo imparato che accade con la variante Omicron. Siamo impegnati nella nostra missione. Continueremo il nostro lavoro a casa. Attendiamo le vostre preghiere“.