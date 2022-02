Truffe ai danni della Regione Calabria: 11 arresti e sequestri per 600mila euro, coinvolti 3 funzionari regionali

11 Febbraio 2022 08:56

Truffe ai danni della Regione Calabria: una società di Cirò Marina avrebbe operato con la collaborazione di 3 funzionari regionali

I Carabinieri hanno eseguito 11 ordinanze di misure cautelari personali e ad un decreto di sequestro di somme e beni per oltre 600mila euro.

I provvedimenti riguardano 11 persone indagate per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per delitti di falso e di accesso abusivo ai sistemi informatici della Regione Calabria.

Il decreto di sequestro è stato adottato nei confronti di una società di Cirò Marina attiva nella distribuzione di carburanti che avrebbe operato con la collaborazione di 3 funzionari regionali.