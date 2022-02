“Il tuo Green Pass è stato clonato”, ma è un sms truffa. L’avvertimento della Polizia: “come agire”

16 Febbraio 2022 13:55

Sms truffa segnalato dalla Polizia di Stato: “Il tuo Green Pass è stato clonato”, ma non è vero. L’avvertimento: “Non cliccate sul link. I dati personali che inserite vengono rubati”

Nuovo tentativo di truffa tramite sms, l’ennesimo in una era – quella tecnologica – in cui basta un clic per imbattersi in spiacevoli situazioni. Lo segnala la Polizia di Stato, che posta lo screen del messaggio “incriminato” e oggetto di numerose segnalazioni dalla gente comune: “La sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell’identità su dgcgov.valid-utenza.com”, si legge nell’sms in cui si presume che sia stata clonato il Green Pass personale, ma ovviamente è tutto falso.

Come detto, infatti, la Polizia di Stato richiama tutti sull’attenti: “Attenzione – scrive – in atto un nuovo tentativo di phishing COVID-19. Un falso sms apparentemente inviato dal Ministero della Salute vi avverte che il vostro Green Pass è stato clonato. Non cliccate sul link. I dati personali che inserite vengono rubati“. L’avvertimento è quindi aperto a tutti coloro che dovessero ricevere questo sms sul proprio cellulare: la raccomandazione è di NON cliccare assolutamente sul link presente.