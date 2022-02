7 Febbraio 2022 22:02

Tropea, continuano le ricerche per recuperare il cadavere avvistato nelle acque in burrasca al largo della costa nel pomeriggio ma si sono ormai perse le tracce

Nulla da fare. Si sono perse le tracce del cadavere avvistato oggi pomeriggio al largo di Tropea: quando si è avvicinato alla costa, il mare agitato ha impedito il recupero, poi le correnti l’hanno portato nuovamente al largo. E le ricerche proseguono anche in serata, con droni ed elicotteri, ma non c’è stato nulla da fare fino al momento per individuare nuovamente il cadavere che è stato avvistato e per il cui recupero si sono mobilitate tutte le forze dell’ordine.