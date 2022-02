“Trofeo Onda Viva” a Cosenza, 9° posto nella classifica di società ed un podio per gli atleti della Andrea Maria di Reggio Calabria

14 Febbraio 2022 20:06

La Società Andrea Maria di Pentimele ha partecipato con 2 soli Atleti, Sara Ripepi e Luca Pensabene, che si sono distinti raggiungendo un 9° posto nella Classifica di Società, e per Pensabene un Podio nei 100 Stile Libero

Ieri, domenica 12 febbraio 2022, si è conclusa a Cosenza la manifestazione di Nuoto Regionale “Trofeo Onda Viva”, aperta agli atleti appartenenti alle categorie Ragazzi/Juniores/Cadetti/Seniores (dai 13 ai 22 anni). La Società Andrea Maria di Pentimele (RC) ha partecipato con 2 soli Atleti, Sara Ripepi e Luca Pensabene, che si sono distinti raggiungendo un 9° posto nella Classifica di Società, e per Pensabene un Podio nei 100 Stile Libero. Considerando la difficolta dei tempi che stiamo vivendo e il numero di Atleti con i quali si presentano le altre Società, il risultato appare ottimo ed è motivo di grande soddisfazione sia per la società che per tutti i suoi collaboratori.

Di seguito la dichiarazione del Presidente: Il presidente dell’Asd Nuoto Andrea Maria Calarco Milena non può esimersi dal ringraziare tutto lo staff , a cominciare dal prezioso coordinatore Giuseppe Gangemi per l’impegno, la dedizione, la cura e la responsabilità tecnica e organizzativa nonché per il lavoro d’intreccio connotato da dinamiche empatiche, caratterizzate da un positivo scambio di competenze e esperienze; grazie allo straordinario allenatore Emon Ferruggiara per il lavoro profuso la passione e il senso di appartenenza , consolidato negli anni, ma, soprattutto appalesato nel corso di questo ultimo difficile biennio. Si apprezza l’elevata caratura professionale e la tensione continua al raggiungimento di sempre più elevati standard qualitativi, frutto di tenace impegno che hanno permesso la conquista di esiti gratificanti; e per ultimi, ma non ultimi,un plauso agli atleti tutti dell’ASD che mi pregio di rappresentare, in particolar modo quelli impegnati nella manifestazione regionale di domenica scorsa: Sara Ripepi e Luca Pensabene, che hanno regalato il Podio in una difficile competizione. La loro tenacia, l’impegno costante e la responsabilità sin qui manifestata inducono a ritenere che ci condurranno al raggiungimento di livelli professionali sempre più elevati ed apprezzati; l’instabilità del periodo non ha sconfortato né demotivato, ma soprattutto interrotto, il desiderio di fare bene e fare sempre meglio.

Prossimo appuntamento Sabato 26 e Domenica 27 Febbraio a Reggio Calabria per il Campionato Regionale Esordienti. L’Andrea Maria parteciperà con la propria squadra di piccoli Atleti alla quale, a partire da questo appuntamento, si uniranno altri 8 piccoli “nuovi” Atleti selezionati negli ultimi anni nei corsi di Scuola Nuoto Federale.