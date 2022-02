Treviso, coda lunghissima davanti al Tribunale: è pieno di gente pronta a denunciare Draghi

1 Febbraio 2022 22:20

Al Tribunale di Treviso lunga coda di persone pronte a presentare denunce contro il Governo

Una lunga coda fuori dal Tribunale. E’ pieno di gente, questa imbufalita e con in mano il foglio prestampato di una denuncia. Destinatario? Mario Draghi. Un centinaio di No Vax hanno assaltato l’ingresso del Tribunale di Treviso per presentare una querela nei confronti del Governo italiano contro i provvedimenti restrittivi sul Covid, in particolare vaccino obbligatorio Over 50, limitazioni ai non vaccinati e uso della mascherina. Negli ultimi giorni si contano circa 250 denunce.

“Tutte azioni che finiranno in una bolla di sapone”, le parole del procuratore facente funzioni Massimo De Bortoli. “Una volta che le avremo raccolte saranno trasferite a Roma, dove le denunce verranno probabilmente archiviate. Alla fine si tratta di un lavoro in più che dovranno fare i nostri uffici, tra la raccolta delle querele alla loro catalogazione. Sarà richiesto anche un magistrato che le esamini e decide del loro trasferimento per competenza. Una sforzo in più per un ufficio come quello trevigiano che, carente di personale, avrebbe fatto volentieri a meno di queste incombenze”.