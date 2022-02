Momenti di follia a Trapani: uomo abbatte i paletti pedonali, poi sale sul tetto della propria auto e inizia a ballare [VIDEO]

16 Febbraio 2022 20:47

L’uomo, un pizzaiolo di 39 anni, di ha proseguito per alcuni minuti, incurante della forte pioggia che si è abbattuta sulla città siciliana

Scena di follia è accaduta oggi pomeriggio, lungo l’area pedonale di piazza Vittorio Emanuele a Trapani. Un uomo, per cause ancora da chiarire, ha iniziato a correre a bordo di una Ford di colore nero lungo la strada, suonando il clacson e abbattendo in maniera volontaria i paletti pedonali che delimitano l’area. Nessuna delle auto che proveniva dal senso opposto ed è quindi stata coinvolta. Inoltre, come si nota dai video, l’uomo si è diretto poi in via Ammiraglio Staiti e sotto una scrosciante pioggia, è salito sopra la propria autovettura e, a torso nudo, ha iniziato a ballare sul tetto.

Sono presto giunte sul posto le forze dell’ordine, che dopo alcuni minuti di richiami sono riuscite a bloccare l’uomo e a trasportarlo per dei controlli al pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani. Ancora non si conosco i motivi che hanno portato l’uomo a compiere questo gesto. L’uomo è un 39enne trapanese, che di professione fa il pizzaiolo.