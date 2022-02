Trapani, buona notizia: ritrovati Deborah Costanza e Carlo Savalli, i due ragazzi scomparsi martedì

10 Febbraio 2022 12:34

Sono stati ritrovati questa mattina, alle prime luci dell’alba, Deborah Costanza e Carlo Savalli, i due ragazzi di 17 e 20 anni scomparsi martedì a Trapani

“Deborah Costanza e Carlo Savalli sono scomparsi. Chiunque avesse notizie o li avvistasse è pregato di contattare le Forze dell’Ordine. La cittadinanza è invitata a condividere il più possibile, ogni elemento potrebbe essere utile”. Scriveva così, ieri sera, il Comune di Trapani, chiedendo un aiuto alla popolazione affinché facesse girare il più possibile il messaggio o affinché contattasse le Forze dell’Ordine in caso di ritrovamento. I due ragazzi, rispettivamente di 17 e 20 anni, erano infatti scomparsi nella giornata di martedì.

Per fortuna, però, una buona notizia. Sono stati ritrovati questa mattina, alle prime luci dell’alba, dai Carabinieri della Compagnia di Trapani. Si trovavano nei pressi di un esercizio commerciale in Via Marconi. Il ritrovamento è stato possibile grazie alla fitta rete di controlli su strada messa in atto dalle pattuglie dell’Arma dopo tutte le informazioni utili raccolte da familiari e amici affinché ricostruire gli spostamenti dei due ragazzi. I due giovani stanno bene e sono stati accompagnati a casa dai Carabinieri che li hanno affidati alle cure delle rispettive famiglie.