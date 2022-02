18 Febbraio 2022 13:14

Soverato: l’uomo era uno stimato professionista che lavorava in banca

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri a Soverato, in provincia di Catanzaro. Un uomo di mezz’età, stimato professionista che lavorava in banca, si è tolto la vita all’interno della propria abitazione, lasciando l’intero paese sotto shock. Al momento non si conoscono i motivi che hanno spinto l’uomo a compiere il folle gesto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.