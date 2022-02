Classi Internazionali dell’Academy of Distinction: tra i 15 selezionati in tutta Italia uno studente del Liceo Scientifico “da Vinci” di Reggio Calabria

1 Febbraio 2022 17:08

Reggio Calabria: tra i 15 selezionati in tutta Italia, per la classe di Fisica 2021 c’è Marco Carbone, studente della IV H del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” che ha aderito al progetto

Sono stati pubblicati gli esiti delle rigorose procedure selettive destinate alla formazione delle Classi Internazionali dell’Academy of Distinction, progetto educativo promosso dall’Università di Pavia che promuove la valorizzazione di studenti con un alto potenziale cognitivo. Tra i 15 selezionati in tutta Italia, per la classe di Fisica 2021 c’è Marco Carbone, studente della IV H del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” che ha aderito al progetto. Le lezioni della classe di Fisica, che si terranno in lingua inglese, saranno coordinate dal Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Southampton (tra le prime 100 Università nella classifica mondiale 2021) e dal Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università di Palermo. Ogni classe, coordinata da un Dipartimento Universitario, è dedicata a una specifica materia, alla quale sono aggiunte altre due discipline, Team Spirit (per promuovere la conoscenza di sé e il confronto tra pari) ed Inglese.

Marco Carbone, apprendendo la notizia, ha dichiarato: “La partecipazione a questa iniziativa mi offrirà la possibilità di conoscere ragazzi con interessi simili ai miei e soprattutto di approfondire argomenti che probabilmente non fanno parte dei programmi scolastici ma che potrebbero essermi utili per le competizioni cui prendo parte e che mi interessano per curiosità personale”. Allo studente i complimenti della Dirigente Prof.ssa Serafina Corrado e del Consiglio di Classe che ha segnalato questa iniziativa nell’ottica del riconoscimento e valorizzazione della plusdotazione (Alto Potenziale Cognitivo).Il Liceo fa parte della Rete Provinciale di Scuole “La Scuola educa il Talento” e tutte le informazioni relative sono reperibili sul sito web istituzionale.