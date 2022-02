Totti e Ilary, nessuna crisi. Il Pupone rompe il silenzio: “fake news, stanco di dover smentire. Fate attenzione perché ci sono i bambini”

22 Febbraio 2022 21:59

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi non c’è nessuna crisi: l’ex capitano della Roma ha smentito sui social le notizie delle ultime 24 ore che volevano i due pronti a separarsi

Nessuna crisi. Francesco Totti e Ilary Blasi sono più uniti che mai. I grandi media nazionali hanno rilanciato ieri la notizia di una possibile separazione tra l’ex bandiera della Roma e la conduttrice tv. Una storia, la loro, che va avanti da circa 20 anni tra fidanzamento e matrimonio. Una storia bella, genuina, da cui sono nati tre bambini. La news di una presunta crisi aveva un po’ scosso i fan, che col passare delle ore aspettavano qualche smentita che in realtà tardava ad arrivare. E’ arrivata, però, direttamente dal Pupone. Totti, tramite delle Instagram Stories, ha infatti chiarito: “Nelle ultime ore – ha detto – ho letto cose sui media su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. Sinceramente mi sono stancato di dover smentire“. L’ex capitano giallorosso questa sera è stato a cena con la moglie e tutta la famiglia, secondo quanto pubblicato da Ilary sempre sui social.