Vicenda Totti-Ilary, Antonio Marziale: “basta violazioni alle leggi media-minori”

23 Febbraio 2022 12:20

Su proposta dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori, Marzetti lavora a tavolo di confronto con Ordine dei Giornalisti, rappresentanze sindacali e di categoria dell’informazione: “Basta violazioni alle leggi media-minori”

Antonio Marziale, presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori, ha interpellato il presidente del Comitato Media e Minori del Ministero dello Sviluppo Economico, Jacopo Marzetti, per segnalare la presa di posizione dell’ex calciatore della Roma e della Nazionale di Calcio Italiana, Francesco Totti, a tutela dei propri figli minorenni rispetto alla diffusione di notizie sulla presunta separazione dalla moglie, Ilary Blasi.

“Poche le testate – ha riferito Marziale a Marzetti – che non abbiano trattato la notizia aggiungendo particolari su presunti tradimenti che determinerebbero la fine del rapporto di coppia. Tutto ciò in spregio alla montagna di leggi e protocolli che impegnano l’informazione a non procurare danno emotivo ai minorenni. Apprendere che mamma e papà stanno per separarsi e che dietro le quinte possano esserci soggetti terzi è devastante e spetta solo ai genitori il compito di spiegare, eventualmente, ai figli le ragioni di una scelta così tanto delicata, non al gossip più sfrenato dietro il paravento del diritto all’informazione”.

Il presidente Marzetti, preso atto della segnalazione ha rassicurato Marziale: “Sulla necessità di convocare i vertici dell’Ordine dei Giornalisti ed i rappresentanti sindacali e di categoria dell’informazione per ripristinare insieme il rispetto delle norme da troppo tempo e da più parti eluse e questo non è che un ulteriore esempio. Le leggi a tutela dei minori ci sono, l’Italia addirittura primeggia nel mondo in quanto a produzione legislativa nel merito ed è compito delle sensibilità soggettive dei giornalisti e soprattutto dei direttori delle testate attenersi al rispetto delle regole. Mi riservo, qualora dovesse continuare questo stato di cose – conclude Marzetti – di valutare le eventuali trasgressioni in sede di Comitato”.

Marzetti ha comunicato altresì a Marziale che l’Osservatorio sui Diritti dei Minori, organismo che ha lavorato alla redazione dei Codici vigenti, sarà coinvolto al tavolo di confronto. Entrambi hanno ricoperto il ruolo di Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, rispettivamente nelle regioni Lazio e Calabria.