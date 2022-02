Totti e Ilary Blasi, amore finito? Gossip e crisi nella love story che ha fatto sognare Roma: “6 unica!”, o forse lo eri…

21 Febbraio 2022 22:40

Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbero presto separarsi, impazzano gossip e sussurri nella Capitale: c’è una crepa nella love story più bella del calcio italiano?

Lui è il numero 10 della Roma, capelli lunghi, faccia da schiaffi ma sguardo sincero, quello di chi è cresciuto fra le borgate della Capitale con un pallone e poco altro. Lei lavora in tv, è bellissima e simpatica, romana verace e genuina con l’unico “difetto” di essere laziale. Ma l’amore andrà oltre il tifo. Corre l’anno 2005 e non diventano una coppia qualsiasi, diventano LA coppia del calcio italiano: Francesco Totti e Ilary Blasi uniscono, per un giorno, anche le tifoserie di Roma.

Un amore da film, anzi da serie tv con Pietro Castellitto e Greta Scarano. Totti vince in campo, porta la Roma allo scudetto, si prende il Mondiale qualche anno dopo. Ilary sfonda nel mondo della tv, da “Letterina” a conduttrice di programmi in prima serata sulle reti Mediaset. Sono belli, simpatici e piacciono a tutti per la loro genuinità. Tante difficoltà superate insieme: dagli infortuni alla “crisi con Spalletti”, fino al doloroso ritiro di Francesco. Ilary sempre un passo indietro, mai caratterialmente, sempre per amore, anche quando di passi in avanti ne faceva 2 con qualche dichiarazione pepata a difesa del marito. Christian, Chanel e Isabel sono i loro tre gol più belli, come quello nell’1-5 del derby 2002 alla Lazio, con tanto di “cucchiaio” e la maglia “6 unica“.

Oggi quella maglia ha lo stesso significato? Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba: ci sarebbe una crepa nella love story più bella del calcio italiano. Voci, gossip, sospetti che andrebbero avanti da diverso tempo, del resto sarebbero mesi che i due non si vedono più insieme. Pochi giorni fa Ilary era in pizzeria nel nuovo ristorante di Briatore e poi al “Muccassassina” con il coreografo Luca Tommasini, l’amico con cui a dicembre era in Lapponia (senza Totti). Sui social nessuna comunicazione ufficiale, anzi niente di niente: un silenzio assordante per una coppia sempre molto attiva.

Tanti i punti che, se uniti, adesso prendono un senso: dal trasloco della madre di Totti all’Eur, alla presenza del “Pupone” nell’abitazione a Casal Palocco (villa doveva vive la madre). Prove per un futuro lontano da Ilary? La showgirl e i figli staranno al Torrino. La rottura sarebbe arrivata in estate, su Repubblica si legge che gli amici dell’ex capitano della Roma parlano di un Totti che “si è accorto di tante cose che non aveva notato“. In 20 anni di vita insieme. Ma è risaputo, anche le più belle storie hanno sempre una fine: se sarà bella o brutta, saranno Totti e Ilary a dircelo.