Torna il Festival Euromediterraneo di Altomonte

12 Febbraio 2022 16:52

Riparte, in presenza e in sicurezza, il Festival Euromediterraneo di Altomonte con una tre giorni dedicata all’intrattenimento culturale e musicale

Riparte, in presenza e in sicurezza, il Festival Euromediterraneo di Altomonte 2021 con una tre giorni dedicata all’intrattenimento culturale e musicale. “Confidando in una piena ripresa delle grandi manifestazioni e degli eventi che per il nostro paese sono linfa economica e motivo di crescita, proviamo a riavviare le iniziative culturali già da questo fine settimana”, dice il sindaco di Altomonte Giampietro Coppola. In occasione del World Radio Day che ricorre domani domenica 13 febbraio, stasera alle 17,30 in Comune verrà ricordata l’esperienza di Radio Braello e si discuterà di future prospettive. A seguire un momento di intrattenimento musicale guidato da Sasà Calabrese che vedrà la partecipazione di artisti calabresi in collaborazione con l’associazione musicale Sing Swing. Domani sera alle 18.30 sempre al Palazzo Municipale, un reading di testi poesia e musica su Tommaso Campanella dal titolo “Non è un’utopia” che andrà in scena al Chiostro Francescano del Palazzo municipale. Il Festival Euromediterraneo va avanti anche a San Valentino, giorno lunedì 14 febbraio, con lo spettacolo musicale di artisti calabresi in collaborazione con l’associazione Sing Swing e con la partecipazione del duo Sara Rotella e Carlo Manna. Lo spettacolo andrà in scena alle 18.30 nel Chiostro Francescano del Palazzo municipale.