Tiro con l’arco, Arcieri Club Lido protagonisti a Potenza

15 Febbraio 2022 16:47

Ancora successi per la Società Arcieri Club Lido di Tiro con l’arco

“Oramai i confini regionali li abbiamo ampliati”, queste le parole del Mister Poerio Piterà a fine gara a Potenza. Nel mirino della società del quartiere lido di Catanzaro c’erano le qualifiche ai campionati italiani Indoor di Rimini, non essendoci abbastanza gare indoor in regione (solo una in due mesi) ci si orienta a varcare i confini geografici Calabresi e stavolta la società guidata dal Mister Poerio Piterà Edoardo approda a Potenza dagli “Amici” Arcieri lucani Potenza del sempre disponibile Nicola Taddei e con l’ottima accoglienza di Luciano Spera. L’obiettivo imposto è stato raggiunto, infatti abbiamo ottenuto sei qualifiche individuali e una a squadra per l’evento nazionale di Rimini. Alla gara, la società di Catanzaro Lido, con l’apporto tecnico di Catalano Giuseppe ha partecipato con 7 atleti, conquistando altrettanti podi con 5 ori e due argenti. Il gradino più alto del podio lo conquista Francesco Poerio Piterà nell’olimpico allievi, Poerio Piterà Anastasia nel compound allieve, Chiarella Vittoria Veneta nel compound junior, Poerio Piterà Edoardo nell’arco nudo senior, ottimo oro al suo esordio in una gara ufficiale per il giovane Catalano Domenico nell’arco nudo allievi. L’argento e la seconda piazza vanno ai seniores Novello Gorizia Anna e Quaglia Francesco entrambi nella divisione compound classe seniores.

“Ora – aggiunge il mister Poerio Piterà – ci concentreremo per questa settima per preparare i campionati italiani di Rimini, infatti i nostri atleti hanno ottenuto pass importanti per partecipare alla manifestazione sportiva, Francesco Poerio Piterà, Anastasia Poerio Piterà e Caroleo Roberta saranno di scena Sabato nella divisione olimpica, mentre Poerio Piterà Anastasia, Chiarella Vittoria e Valentino Elena nella giornata di Venerdì tireranno a squadra e singolarmente nella divisione compound. Alla Gara si era qualificato anche Poerio Piterà Edoardo nell’arco nudo maschile. Come al solito, la società del quartiere lido di Catanzaro è la società con più qualificati ai campionati italiani della Regione Calabria”.